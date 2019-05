Politie met man en macht op zoek in Scheveningse Bosjes naar antwoorden over moordverdachte Thijs H.

In een uiterste poging in beeld te krijgen wat er precies een week geleden zo gruwelijk is misgegaan in de Scheveningse Bosjes spraken politiemensen iedereen aan die er vanmiddag liep.

Dat gebeurde vóór en op het tijdstip van rond half drie dat de 56-jarige Etsuko uit Den Haag op 4 mei de confrontatie met dodelijke afloop moet hebben gehad met Thijs H. Op dezelfde plek, het Galgenpad in het bij hondenliefhebbers populaire park vlakbij Madurodam. Volgens politiewoordvoerder Dick Goijert kwamen er vandaag meerdere mensen opdagen die vertelden wat ze vorige week was opgevallen. Over de inhoud van deze tips kan de politie niets zeggen.

De politie is nog bezig met het samenstellen van een tijdlijn van gebeurtenissen. Daarbij willen ze er graag achter komen of de verdachte een vervoersmiddel heeft gebruikt om naar het natuurgebied te komen. Ook wil de politie graag weten of H. op een eerder moment in de Scheveningse Bosjes is geweest.

Verlamde hond Max

Buiten het geven van tips kwamen veel wandelaars ook langs om de overleden Etsuko te herdenken. De vrouw was daar zoals elke dag ’s middags met haar twee honden van wie Max de bekendste was. De labrador was verlamd en zijn baasje nam hem mee in een speciaal karretje. Juist de liefdevolle behandeling van het verlamde dier leek vorige week in alle speculaties rond de mysterieuze dood van Etsuko een motief te kunnen zijn geweest. Frequente bezoekers met honden van de Scheveningse Bosjes dachten dat iemand mogelijk ruzie had gemaakt omdat hij of zij vond dat de vrouw te veel met de hond zeulde. Maar niets daarvan bleek waar.

Etsuko was, zoals het er in het onderzoek naar de vermoedelijk zwaar psychotische Thijs H. nu naar uitziet op ‘de verkeerde tijd op de verkeerde plaats’. Totaal willekeurig. Alle andere wandelaars met honden in het gebied beseffen: wij hadden ook het slachtoffer kunnen zijn. Net zoals de twee slachtoffers die Thijs H. later in Limburg maakte.