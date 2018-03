Politie neemt in Orlando-onderzoek pontonbootje in beslag

,,Het bootje kan een stukje zijn van de puzzel waaruit duidelijk moet worden wat met Orlando is gebeurd,’’ meldt een woordvoerder. ,,Daarom nemen we het mee in het onderzoek.''



Het opvallende vaartuig is van een 27-jarige bewoner van de Haagse wijk Ypenburg. Daar werd op 26 februari het stoffelijke overschot van Orlando in de plas de Blauwe Loper gevonden. Op aanwijzingen van een anonieme tipgever werd die dag in de plas gericht gezocht naar het lichaam van Orlando. Het bootje van de Hagenaar lag de avond van de zoekactie achter de huizen aan het water, maar was de volgende dag, toen nog forensisch onderzoek werd gedaan in de directe omgeving, ineens te vinden aan de vissteiger van de plas. Mannen in witte pakken namen het door de visser zelf gebouwde bootje onder de loep.