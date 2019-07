Politie neemt voor miljoenen in beslag bij groot internationaal witwasonderzoek

De actie van vandaag is vooral een zoektocht naar het grote geld. Er zijn panden ter waarde van enkele miljoenen en zeker acht peperdure auto's in beslag genomen. De politie heeft daarmee een miljoenenklap uitgedeeld. Het is een eerste stap in een witwasonderzoek dat nog zeker niet is afgerond.

Invallen in Breda

Zes invallen vonden plaats in Breda, waarvan drie op de Haagdijk, onder meer bij kunstgalerie Puro Arte en bij een voormalig café. Naast de invallen op de Haagdijk zijn er in Breda ook invallen gedaan op de Oleanderstraat, de Slingerweg en de Blauwtjes. Ook zijn er twee invallen gedaan op andere plaatsen in West-Brabant.

De politie is onder meer op zoek naar rekeningen, bonnetjes, papieren en aktes waaruit blijkt dat er witwaspraktijken worden uitgevoerd. De politie verwacht niet dat er iemand wordt aangehouden. Het verzamelen van bewijsmateriaal staat tijdens deze invallen centraal. De politie noemt de actie ‘een belangrijke tussenstap in het onderzoek’, waarna de in beslag genomen documenten bestudeerd kunnen worden.

In een van de panden aan de Haagdijk in Breda zijn enkele handgranaten gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie kwam ter plaatse om de handgranaten te mee te nemen. Niet veel later bleek dat ze nep waren. Wel werden ze in beslag genomen.