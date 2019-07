Politie Nijkerk zoekt vermist schaap, maar rijdt het dier vervolgens aan

Oorlogsmo­nu­ment in Kalkar beklad uit protest tegen 'Mein Kampf’-inscriptie

15:58 KALKAR - In de Duitse plaats Kalkar - vlak over de grens even voorbij Kleef - is het afgelopen weekend het oorlogsmonument beklad. Kunstenaar Wilfried Porwol uit Kleef heeft bij de krant Neue Rhein Zeitung de verantwoordelijkheid opgeëist. Porwol zegt het vanuit een soort burgerlijke ongehoorzaamheid gedaan te hebben.