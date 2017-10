Politie Oost-Nederland scoort relatief goed: ruim helft aangiftes verdwijnt in la

Bij de eenheid Amsterdam is de kans het grootst dat er niets wordt gedaan met je aangifte: met ruim zes op de tien aangiftes wordt niets gedaan. Volgens een politiewoordvoerder heeft dat vooral te maken met het grote aantal toeristen dat de stad bezoekt. Die worden relatief vaak het slachtoffer van beroving of diefstal.



Dat een aangifte in de la belandt betekent dat er geen verdachte wordt opgespoord, buurtonderzoek wordt gedaan of camerabeelden worden bekeken. Volgens een woordvoerder van de politie is dit veelal het geval als er 'geen directe aanknopingspunten, daderinformatie of prioriteit vanuit het gezag,' is. Het gezag is in dit geval de driehoek: openbaar ministerie, politie en burgemeester.