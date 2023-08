Politie reageert op diefstalschandaal: ‘Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat informatie bij ons veilig is’

Hond verdrinkt in vijver: dier (17) kon niet meer zwemmen, ‘baasjes zitten in rolstoel en konden niks doen’

Een hond is dinsdagavond verdronken in een vijver aan de Bisonstraat in Gemert, melden de jeugdagenten van die gemeente. Het dier was 17 jaar oud en viel in het water. De brandweer en politie zochten in de vijver, waarna een duiker de hond vond.