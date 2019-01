Politie rukt uit voor grote vechtpartij scholieren in Barneveld

Reiziger tegen NS na vergeefse reanimatie: plaats meer AED's!

17:46 Een zakenreis naar het buitenland heeft een wel heel wrange bijsmaak gekregen voor Arnoud Vermeer (32) uit Weesp. Hij reanimeerde gisteren voor vertrek op het station in zijn woonplaats iemand die uiteindelijk zou overlijden. Een AED had kunnen helpen maar was er niet. ,,Heel frustrerend’’, zegt de internetingenieur tegen deze krant.