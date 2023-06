Politie schiet op vluchtauto • Grote ravage in Arnhem • Oorzaak brand bekend

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 19 juni.

GROTE RAVAGE IN ARNHEM | Een dag na de zeer grote brand bij een blok rijtjeshuizen aan de Van Kinsbergenstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf is de ravage enorm. Vuilnisbakken, stukken van woningen en meubels liggen op één grote hoop. Buurtbewoners leven mee met de getroffenen, maar maken zich ook zorgen over hun eigen veiligheid.

MARCO MOET HUIS UIT | Nog een jaar en dan moeten de laatste 36 vaste bewoners van Vakantiepark Arnhem vertrokken zijn. Voor Marco Besselink dreigt volgende maand al het doek te vallen. ,,Als ik naar een flatje moet dan hoeft het voor mij niet meer.”

POLITIE SCHIET OP VLUCHTAUTO | Wildwesttaferelen in Nijmegen. Afgelopen nacht is er geschoten op een auto die uit een garagebox in de wijk Malvert vluchtte. De wagen raakte tijdens de vlucht een vrouw. Ze is daarbij gewond geraakt. De flat boven de garagebox werd ontruimd, vanwege explosiegevaar. Dat risico is inmiddels geweken. De bewoners kunnen terug naar hun huis.

GWENNY HEEFT NOG KORT TE LEVEN | Zes maanden na de bevalling van haar eerste dochter kreeg de alleenstaande moeder Gwenny Verdier te horen dat ze nog enkele jaren te leven heeft. Hoe moet haar dochter verder zonder moeder? De dertiger doet haar verhaal in de hoop andere jonge moeders te helpen.

SLACHTOFFER 20-JARIGE UIT GEMERT | De bestuurder van de auto die zaterdagnacht betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Landhorst was niet onder invloed van alcohol of drugs.

DINSDAG CODE GEEL | Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien met plaatselijk hagel, dinsdag aan het eind van de middag. Voor het hele land geldt dan code geel, omdat het verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden van het weer. Na donderdag lijken we een nieuwe droge periode in te gaan.

KAPPERSZAAK MET HANDEN IN HET HAAR | Een verse zomercoupe of nieuw kleurtje nodig? Bij de kapsalon van Mascha Verriet moet je daarvoor even geduld hebben. De wachttijd loopt richting de drie weken. Het probleem? ,,Ik heb meer klanten dan kappers.” En Verriet is niet de enige die daarmee worstelt.

NICOLETTE KLUIVER MOEST ZWANGERSCHAP AFBREKEN | Expeditie Robinson-presentatrice Nicolette Kluijver (38) heeft de zwangerschap van haar vierde kindje noodgedwongen moeten afbreken, omdat zij ernstig ziek was. Dat vertelt ze in de aankomende aflevering van Rooijakkers over de vloer. In 2017 werd ze gediagnosticeerd met longkanker.

ARNHEMSE BRAND BEGON IN KEUKEN | De zeer grote brand aan de Van Kinsbergenstraat in de Arnhemse wijk Presikhaaf begon zondag in de keuken van een woning. Dat blijkt uit beelden en gesprekken met omwonenden, zegt Wim Verboom van de brandweer.

IK WERD ER STIL VAN | Er is niks op tv. Althans, zo lijkt het. Maar wie goed zocht, vond zondagavond toch een bijzonder gesprek, schrijft Angela de Jong.

AGENT DACHT DAT DIE HERT AANREED | Onderweg naar het bureau besluit politieagent T. in december 2021 niet de provinciale weg te pakken, maar een parallelweg. Hij wil vanaf die weg kijken of mensen tijdens het rijden een telefoon in hun hand hebben. Dan ziet hij plots een donkere vlek op zich af komen. Hij hoort een harde knal en denkt een hert te hebben geraakt. Maar als hij gaat kijken is het geen hert, maar de 29-jarige Esmeralda. Ze is op slag dood.

1000 GILDE LEDEN NAAR OPLOO | Het Sint Matthiasgilde Oploo vierde zondag het 370-jarig bestaan met een kringgildedag. Meer dan 1000 gildebroeders en tegenwoordig ook gildezusters van 34 gilden waren present.

