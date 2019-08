Politie stuurt per ongeluk pornolink in sms-alert dodelijke brandstichting

Alle mensen die zondag 14 juli tussen 3.00 en 9.00 uur met hun mobiel in de buurt waren van het huis aan het Zwartewaterland waar de brand was, hebben een bericht van de politie gekregen. De politie hoopt zo in contact te komen met getuigen. De sms-bom is verstuurd na overleg met het Openbaar Ministerie.

De politie had tot eind vorige maand zeven tips ontvangen over de brandstichting in Nieuwleusen. De 22-jarige Cézary overleed na brand op de zolder van het huis. Het 16-jarige broertje was niet aanwezig in de woning tijdens de brand, maar is vorige week aangehouden. Hij is meerdere keren verhoord en de politie verdenkt hem van brandstichting.