Politie valt autobedrijf binnen van man die eerder volkszanger Frank van Etten zou hebben bedreigd

Bernhoven in zwaar weer: ontslag voor 120 man en aanslui­ting bij groter ziekenhuis

UDEN/ OSS - Ziekenhuis Bernhoven verkeert in zwaar weer en kan alleen overleven door te gaan samenwerken met een groter ziekenhuis in de regio. Ook moeten er 100 tot 120 mensen ontslagen worden, vooral bij niet-patiënt gebonden afdelingen. Financieel staat het ziekenhuis er zeer slecht voor, onder meer het CWZ in Nijmegen is in beeld voor nauwe samenwerking.

11:14