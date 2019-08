Politie verdenkt Apeldoorner (18) van ‘poging tot doodslag’: aanrijding Kayersdijk was mogelijk opzet

LIVE | Tadic schiet Ajax in tweede poging vanaf de stip nu wél langszij

21:14 Ajax hoopt vanavond in de Johan Cruijff Arena (aftrap 20.30 uur) via PAOK de play-offs van de Champions League te bereiken. Het heenduel in Griekenland eindigde in 2-2. Als Ajax vanavond de derde voorronde overleeft, wacht APOEL Nicosia in de play-offs. Mis niets in ons liveblog.