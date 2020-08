Politie verzegelt Twentse supermarkt na opening ophaalpunt, eigenaar is woest

Beekse kreeg halve dorp over zich heen na klacht over kerkklok­ken: ‘Lawaai? Dat had u kunnen weten’

13:32 BEEK - Inwoners van de gemeente Berg en Dal hebben nog nooit geklaagd over het geluid dat kerkklokken maken. Op het gemeentehuis is er in ieder geval niets over terug te vinden. Een inwoonster van Beek klaagde onlangs over het geluid van de klokken en kreeg het halve dorp over zich heen.