Politie vindt 55.000 euro en kilo’s harddrugs bij arrestatie in Breda

In de tassen van de mannen werd 40.000 euro contant geld en de volgende verdovende middelen aangetroffen: 0,5 kg cocaïne, 10 kg XTC, 2 kg 4c-b een psychedelische drug, enkele vellen LSD, 4 kg MDMA en 0,5 kg chrystal meth. De politie heeft de woning doorzocht. Daarbij is een verborgen ruimte aangetroffen. Deze was leeg.



Crypto-telefoon in auto

De auto op de A58 kreeg vrijdag rond 17.45 uur een volgteken, omdat de auto eerder was opgevallen bij een verdachte situatie. In de auto zagen agenten een crypto-telefoon liggen. Deze telefoons worden meestal gebruikt voor criminele doeleinden.



De drie verdachten komen uit Breda en zijn 25 en 27 jaar oud. Bij de aanhouding van twee van hen op de Middellaan in Breda loste de politie een waarschuwingsschot. De 25-jarige bestuurder uit Breda is aangehouden en de auto, het geld en de drugs zijn in beslag genomen.



De actie in de Middellaan trok vrijdagavond rond 19.00 uur nogal wat bekijks. Omwonenden kunnen niet zeggen wie daar wonen. ,,Het zijn starterswoningen en huurwoningen door elkaar. Het is soms een komen en gaan van mensen.’’