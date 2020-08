Politie vindt in Apeldoorn lichaam in water nabij plek waar vermiste Dennis (25) voor het laatst is gezien

zedenrechercheur Door Tinder heeft Hanne het veel drukker gekregen: ‘Durf nee te zeggen’

9:00 Steeds vaker krijgt de politie Midden-Nederland meldingen over verkrachting, aanranding en ander seksueel misbruik na afspraken via datingsites en sociale media. De zedenrecherche behandelt iedere melding. Zedenrechercheur Hanne en haar chef Thijs vertellen over grenzen en details. ,,Hoe lastig ook, we willen alle puzzelstukjes vinden.’’