Politie vindt wapen waar broer Utrechtse kroongetuige mee gedood is

De politie heeft in Amsterdam twee vuurwapens gevonden. Met een daarvan is vorige week donderdag in Amsterdam-Noord Reduan B. doodgeschoten, de broer van kroongetuige Nabil B. Reduan werd in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord gedood. De wapens zijn in de buurt van de vluchtauto gevonden.