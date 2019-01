Politie: voldoende buffer bij oudjaarsongeluk op A2 bij Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Voor het pechgeval op de A2 bij Zaltbommel was een extra waarschuwingswagen volgens de politie niet nodig. Maar had die de daaropvolgende botsing van een beschonken bestuurster met een politie-auto kunnen voorkomen?

Oudjaarsavond, uurtje of half tien. De politie-agenten Joyce en Rick rukken uit voor een pechgeval op de snelweg A2 bij Zaltbommel. Ze stellen Rijkswaterstaat op de hoogte en vragen om twee rijbanen af te sluiten. Ze zetten hun politieauto - de spiksplinternieuwe Mercedes-Benz B-klasse die de politie Bommelerwaard op 6 december vol trots in gebruik heeft genomen - dwars op de weg om de rijstroken te blokkeren. De verwachting is dat het pechgeval vrij snel afgehandeld zal zijn. Een tweede politie-auto (‘een tweede buffer’) wordt opgeroepen. Die stelt zich even verderop op, met als doel automobilisten op voorhand te waarschuwen dat er wat loos is.

Quote Het pechgeval was dermate snel afgehan­deld dat nog een extra buffer niet nodig was. Jacqueline Rustidge, Politie-woordvoerder De kapotte auto wordt inderdaad binnen de kortste keren op een takelwagen gesjord en afgevoerd. Ook de tweede politie-auto rijdt weg. Vlak daarna, op het moment dat Joyce en Rick weer zijn ingestapt en willen vertrekken, rijdt een beschonken bestuurster in een groot formaat Volvo in volle vaart tegen hun auto aan. De twee raken zwaargewond en worden naar het ziekenhuis afgevoerd. Omdat de snelweg in verband met de hulpverlening en onderzoek geruime tijd afgezet moet worden, arriveert Rijkswaterstaat met een extra buffer.

Maar wat als die extra waarschuwingswagen al meteen bij het pechgeval was opgeroepen? Had dat de botsing met de politie-auto kunnen voorkomen? ,,Het pechgeval was dermate snel afgehandeld dat nog een extra buffer niet nodig was’’, reageert politie-woordvoerster Jacqueline Rustidge. Dat verklaart volgens haar waarom Rijkswaterstaat niet meteen met een pijlbord is gekomen. ,,In dit geval was er wel degelijk sprake van een tweede buffer in de vorm van een extra politie-auto om weggebruikers te waarschuwen. De aanrijding vond plaats op het moment dat de maatregelen rond het pechgeval werden opgeheven.’’

Elke situatie anders

,,Elke situatie is weer anders’’, zegt Rustidge. Of deze specifieke aanrijding aanleiding is tot een wijziging van een procedure durft ze nu niet te zeggen. ,,Er wordt continu gekeken naar procedures, wat anders moet of beter kan.’’

De veroorzaakster - een 53-jarige vrouw uit Hurwenen - zit nog altijd vast. Zij wordt verdacht van rijden onder invloed en diverse verkeersovertredingen. Ze blies 840 ug/l waar 220 is toegestaan en bleef zelf ongedeerd. Het onderzoek is nog in volle gang, zo laat de politie weten. Een van de betrokken agenten mocht vrij snel weer naar huis, de ander ligt nog in het ziekenhuis en verkeert buiten levensgevaar.