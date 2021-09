Politie voorkomt ontvoering en vindt 14 miljoen euro aan coke en verdachte in koelcel: ‘Heel naïef en dom’

Elke doos met ananassen werd gecontroleerd, ladingen aardappelen bekeken. Het kostte de politie begin mei 2018 in totaal twee dagen, maar toen had ze toch eindelijk beet: honderden kilo’s cocaïne en verdachte Faiz T. (22) in de koelcellen van Agro Merchants in ’s-Gravenzande. Volgens de verdachten was het een totaal mislukte poging harddrugs te stelen, het Openbaar Ministerie denkt aan een poging de drugs te bemachtigen en verder te verhandelen. Ook wordt hen een poging tot ontvoering verweten.