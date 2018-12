Politie zet ‘fors aantal’ agenten in tijdens Oud en Nieuw in Bommelerwaard

De Bommelerwaard is rond de jaarwisseling traditiegetrouw het toneel van veel vreugdevuren. Sinds het afgelopen weekend zijn er al vele tientallen branden en brandjes gesticht, vooral door stapels autobanden in brand te steken. In de nacht van zondag op maandag ging onder andere een met autobanden volgeladen caravan in Waardenburg in vlammen op. In Zuilichem brandde een auto op een oprit uit. In andere dorpen laaide telkens op andere plekken vreugdevuren op.