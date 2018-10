Politie ziet plots explosieve stijging van aantal plofkraken

,,Alleen in de afgelopen twee weken tellen we al acht plofkraken‘’, zegt Bas Oude Aost, teamleider bij het politieteam dat landelijk de aanpak en opsporing van plofkraken coördineert. Tot twee weken terug was 2018 nog een relatief ‘rustig’ jaar: de politie telde tot oktober zo’n 40 plofkraken. ,,Inmiddels staat de teller wel ongeveer op 50‘’, zegt de politieman.

Pinautomaat

Begin deze maand bliezen criminelen een pinautomaat van ABN-AMRO op in Malden. Even was men bang dat het nabijgelegen pand schade op zou lopen, maar dat was niet het geval. Ook vlak over de grens bij Winterswijk, in Rhede, werd begin deze maand een bankfiliaal getroffen door een plofkraak. Daarop vloog het pand in brand. Bij de kraak werd geen geld buitgemaakt, maar de schade bedraagt ongeveer 50.000 euro.

Eerder deze maand sloegen criminelen ook toe in Deventer, waar een geldautomaat werd opgeblazen. Een dag later was het raak in het nabijgelegen Schalkhaar. Een 24-jarige Deventenaar werd opgepakt. In eerste instantie lijkt de werkwijze vrijwel identiek. De politie onderzoekt een verband. ,,Vaak zie je dat plofkraken geclusterd plaatsvinden. Een verband sluiten we dus zeker niet uit.‘’ Diezelfde nacht knalde het bij een automaat in Eindhoven. Twee weken terug schoot de politie in Duitsland een Nederlander neer na een plofkraak in het Duitse Germering, bij München.

Onverantwoorde risico's

De groep die de plofkraken pleegt neemt onverantwoorde risico’s, zegt Oude Aost. ,,Als je de plaatsen delict naast elkaar zet, dan lijkt het op een oorlogsgebied. We hebben te maken met amateurs op het gebied van springstoffen, ze gebruiken ze wel. Vaak hebben ze helemaal geen notie wat een bepaalde hoeveelheid doet.‘’ Vaak werken de plofkrakers met zelf gefabriceerde explosieven, zegt Oude Aost. ,,De vraag is hoe stabiel dat materiaal is. En ze werken er ook in de wijk aan of zitten er mee op de scooter.‘’

Wapenwedloop