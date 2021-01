Politie zoekt getuigen in trein en roeiboot in zaak dode Lotte (14)

Het rechercheteam zoekt ook inzittenden van een blauwe Mercedes. De bestuurder parkeerde dit voertuig omstreeks 16.20 uur in de omgeving van de spoorbrug nabij het kanaal in Almelo waar Lotte is gevonden. In deze Mercedes zaten mogelijk twee personen. De politie wil met hen in contact komen, omdat zij mogelijk waardevolle getuigen kunnen zijn.



Het politieteam heeft ook meerdere tips gekregen over een roeiboot, die tijdens de cruciale uren over het kanaal heeft gevaren, ter hoogte van de spoorbrug. Ook met deze roeiers wil de politie in contact komen.



Eerder deed de politie ook al een getuigenoproep. Naar aanleiding daarvan hebben acht passanten zich gemeld, die destijds in de omgeving waren geweest. Hun tip leiden onder ander tot deze nieuwe oproep.



Over de doodsoorzaak wil de politie alleen kwijt dat er sprake is van een misdrijf. Over de relatie tussen het meisje en de drie verdachten is nog niets bekend.