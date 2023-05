Politie zoekt jongen van rond de 11 jaar voor steken van twee vrouwen

Tijdens een steekpartij op het Kasteelpad in Hellevoetsluis zijn twee vrouwen gewond geraakt. Zij zouden zijn gestoken door een jongen van circa 11 jaar. Dat gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie tussen een groepje kinderen en de twee vrouwen. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie kwam de eerste melding van de vechtpartij binnen rond 18.45 uur. Na een woordenwisseling tussen een vrouw en een groepje kinderen, vermoedelijk van onder de 14 jaar, zou er een vechtpartij zijn ontstaan. Daarbij heeft een van de kinderen gestoken. Een vrouw raakte gewond, de ander had volgens een politiewoordvoerder ook ‘oppervlakkige verwondingen.’ Waar de ruzie over ging, is nog niet bekend.

De jongen is na het steken weggerend. De politie is nog naar hem op zoek. Het gaat om een jongen van vermoedelijk 11 tot 12 jaar oud. Hij heeft een licht getinte huidskleur, donkere dikke wenkbrauwen en zwart haar. De verdachte is slank en tussen de 1.50 en 1.60 meter lang. De politie vraagt mensen die informatie hebben over het incident of de verdachte om zich te melden.

In eerste instantie was er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die bleek niet nodig te zijn. Beide vrouwen zijn goed aanspreekbaar naar een ziekenhuis gebracht.

