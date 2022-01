Politie zoekt naar vermist Belgisch kind (4) en oppas (34) in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - De politie zoekt in Sprang-Capelle naar de 34-jarige Dave De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Eerder zei de officier van justitie in Breda al samen met een rechercheteam de zoekactie naar de vermiste kleuter Dean en zijn oppas te coördineren.

Eerder meldde de Nederlandse politie al dat er rekening mee wordt gehouden dat de twee zich in Zuid-Nederland bevinden. De politie maakt zich grote zorgen om de gezondheid van het tweetal, dat voor het laatst gezien is in België vlakbij de Nederlandse grens. De 34-jarige Dave De Kock wordt dringend opgeroepen om zich met het kind te melden. De Kock zou rijden in een grijze Peugeot met het kenteken 2-ACR-250. Mogelijk zou de auto inmiddels een andere nummerplaat dragen, aldus de politie.

Met zeker 12 tot 14 politieauto’s stonden vanaf maandagochtend op alle toegangswegen richting Sprang-Capelle op de uitkijk. Zo hebben getuigen de wagens van de N261 tot op vrijwel alle kruispunten in het dorp gezien. Een woordvoerder van de politie meldt dat in de omgeving van Waalwijk en Sprang-Capelle naar het tweetal werd gezocht. De twee zijn er niet aangetroffen.

,,Het zou kunnen dat ze inmiddels de grens over zijn, of richting Zeeland of Zuid-Holland zijn vertrokken”, vult de woordvoerder aan. Of dat betekent dat de politieactie ten einde is, kon hij nog niet zeggen.

Geen telefonisch contact

De politie werd zondag door de ouders ingeschakeld, omdat ze al twee dagen geen telefonisch contact meer konden leggen met de man. Hij is een vriend die dicht bij de ouders staat en in het verleden ook al regelmatig op de kleuter paste, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Dat verliep altijd zonder problemen. De politie spreekt dan ook van een ‘onrustwekkende’ verdwijning.

Vermist sinds 12 januari

Dave de Kock en Dean Verberckmoes werden op woensdag 12 januari om 10.30 uur voor het laatst gezien in de Dalstraat in Sint-Niklaas (België). Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen, zegt de federale politie in het opsporingsbericht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's