Politie Zwolle waarschuwt voor afpersingsmails rond naaktbeelden

Bitcoins

Het politieteam Zwolle-Noord waarschuwt via Twitter voor de dreigmails. Daarin wordt beweerd dat de computer is gehackt en dat via de webcam intieme privébeelden zijn gemaakt. Wie niet wil dat die online verschijnen, moet binnen vijf dagen na ontvangst 500 euro in bitcoins betalen aan de afzender. 'Ik houd je al een tijdje in de gaten', staat in de brief.