Politieauto vliegt uit bocht en belandt in greppel

LIVE | Bergkamp kopt RKC op voorsprong tegen NEC

20:39 WAALWIJK - Eerstedivisionist NEC wil vanavond in Waalwijk tegen RKC de negatieve spiraal doorbreken (aftrap 20.00 uur). De Nijmegenaren, die in de laatste acht duels evenveel punten pakten, willen de top vijf van de eerste divisie in het vizier krijgen door een overwinning op de nummer vijftien.