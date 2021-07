Politiebaas: aanpak motorbendes dreigt te verslappen

Video Lichtspek­ta­kel De Grote Schijn komt opnieuw voor de eerste keer naar Park Zypendaal in Arnhem

21 juli ARNHEM - Lichtfestival De Grote Schijn gaat in Arnhem in de herkansing. Organisatie Mojo Concerts wilde in 2020 het evenement voor de eerste keer in Arnhem houden, maar zag de plannen in het water vallen als gevolg van de coronacrisis. Nu wordt het kleurenspektakel opnieuw aangekondigd als primeur voor de Gelderse hoofdstad.