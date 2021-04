Politiebonden maken zich zorgen om openbare orde rond 538-feest Breda en overwegen werkonderbreking

De bonden vinden het niet verantwoord om het grote evenement nu te houden, aldus Maarten Brink van de politiebond ACP Zeeland-West-Brabant: ,,We maken ons ernstige zorgen over de openbare orde rond het feest. We zijn bang dat er tegendemonstraties zullen plaatshebben en dat het uit de hand loopt. Er zit heel veel emotie op dit onderwerp. De horeca is woedend en een paar honderd meter van het Chasséveld liggen patiënten in het Amphia Ziekenhuis te happen naar adem. Het is een zorgelijke ontwikkeling.”