Politiechef Oscar Dros vertrekt: ‘Waar is het debat over het ongenoegen in de samenleving?’

Korte lontjes, agressie en hevige rellen. Zijn agenten staan nu al twee jaar in de frontlinie van de coronacrisis. Waar is het debat hoe we moeten omgaan met al dat maatschappelijk ongenoegen? Politiechef Oscar Dros mist in Nederland een inhoudelijk debat over die vraag. ,,Ik vind het erg stil. De meerderheid van de Nederlanders zal geweld afkeuren. Ik mis maatschappelijke verontwaardiging als we als politie hiermee weer geconfronteerd worden.”

Dros vervolgt: ,,Zorgt het virus voor maatschappelijk onvrede? Of legt corona vooral iets bloot wat in onze samenleving al langer smeulde? Dat laatste zou ook aan de orde kunnen zijn. Dat is niet alleen een vraag voor de politie. Het is een veel breder vraagstuk. We kampen met een bijzondere cocktail van ontevredenheid of zorgen over verschillende dingen: zoals het klimaat, de stikstofproblemen.

,,We zien jonge aanwas van hooligans. Een groep die we onvoldoende kennen en in beeld hebben. Na de afschuwelijke rellen in Rotterdam was Nijmegen de eerstvolgende stad met een demonstratie. Een scholenkoepel stuurde aan ouders een brief met de boodschap: ‘let op uw kinderen. Wij hebben signalen dat ze mee willen rellen’. Ik vond het grote klasse. Die brief haalde overal het nieuws. Eigenlijk is het raar dat zoiets nieuws is. Dit moet normaal zijn. Helaas komen we veel minderjarige meelopers tegen bij confrontaties, in Enschede en rond NEC-Vitesse. Waar zijn dan de ouders? Heb je nou zicht op wat je kinderen doen? Heb je daar een gesprek over aan de keukentafel? Dat geldt ook voor scholen en sportverenigingen.’’

Quote Vijf jaar geleden was fietsen­dief­stal het meest voorkomen­de delict. Dit jaar is dat WhatsApp­frau­de, de vriend-in-noodfraude Oscar Dros, Politiechef Oost-Nederland