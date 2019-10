Politiechef: ‘Waken voor roofbouw op agenten’

Eef K. en OM in beroep in zaak schietpar­tij: Arnhemse voetbal­club MASV in verlegen­heid

16:54 ARNHEM - Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan tegen het vonnis in de zaak van Eef K. uit Arnhem. In plaats van de 2,5 jaar die de aanklager had geëist voor de schoten die hij had gelost op plaatsgenoot Janus D. (40), kreeg de Arnhemse volkszanger drie maanden cel voor verboden wapenbezit. Tegen dit deel van de straf is Eef K. in beroep gegaan. Voetbalclub MASV had K. pas net weer in genade aangenomen als voorzitter.