Politieke partijen die zich vooral richten op één doel zijn onwenselijk

Verkeerde been geampu­teerd in Oosten­rijks ziekenhuis: ‘Kruisje stond op rechter­been’

7:30 In een Oostenrijks ziekenhuis is bij een bejaarde patiënt het verkeerde been geamputeerd. De Freistadt-kliniek in de gelijknamige plaats nabij de Tsjechische grens maakte de ‘tragische vergissing’ vandaag bekend en sprak van een ‘menselijke fout’.