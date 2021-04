Politieke partijen op Urk willen 'persvrije corridor' bij kerkdiensten

video Woede en onbegrip over agressie rond kerkdienst Urk, Grapper­haus wil snel in gesprek met kerkkoepel

28 maart Onacceptabel geweld, stelt minister Ferd Grapperhaus van Justitie over de agressie rond kerkdiensten op Urk en in Krimpen aan den IJssel. Journalisten werden vanochtend belaagd door boze kerkgangers. Op Urk reed een man onder toeziend oog van een agent in op een verslaggever. Niemand is aangehouden. Tweede Kamerleden reageren woedend.