Politiespektakel bij faillissement van Turkse supermarkt

Flamingo’s weten Zwillbrock weer te vinden: eerst waren het er 19, nu al 35

14:47 ZWILLBROCK – In het water van het veengebied Zwillbrock zijn deze week de flamingo’s teruggekeerd. Eerst werden er 19 wit-roze vogels geteld, woensdag was dat al opgelopen tot 35 dieren. De komende weken kunnen de vogels in het veengebied gaan broeden.