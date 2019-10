Politiesterkte daalt ondanks belofte minister, burgemeesters slaan alarm

Dode bij ingestort gebouw in België, zwangere vrouw onder puin: ‘Haal me hier alsje­blieft weg’

15:00 In het centrum van Bergen (Mons), een plaats in het zuiden van België, vlakbij Charleroi, is vanmiddag een gebouw ingestort. Plaatsvervangend burgemeester Catherine Houdart heeft gezegd dat daarbij zeker één dode is gevallen. Volgens de brandweer zouden er mogelijk nog vijf mensen onder het puin liggen, onder wie een zwangere vrouw.