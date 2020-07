Politiewagen crasht bij grote achtervolging over A58, snelheden boven de 260 per uur

HUIJBERGEN - Na een achtervolging van ongeveer een halfuur heeft de politie vrijdagochtend rond 02.30 uur een automobilist aangehouden die verdacht wordt van het bezit van harddrugs. De achtervolging startte in de buurt van Dordrecht en ging via Etten-Leur, Roosendaal en een stukje België naar Huijbergen.

Volgens de politie werden er onderweg snelheden tot boven de 260 kilometer per uur bereikt. Acht politiewachtens achtervolgden de verdachte, over de A16 en de A58. Eén van de wagens crashte onderweg in Hoogerheide, waarbij niemand gewond raakte.

De stoet stak bij Putte de grens over, maar keerde even later terug naar Nederland. In Huijbergen zette de verdachte zijn auto aan de kant en ging hij er vandoor. Daar kon de politie hem snel inrekenen.

Volgens een politiewoordvoerder kan het goed dat mensen in Huijbergen rond 02.25 uur wakker zijn geworden van het lawaai die de achtervolging en arrestatie met zich meebracht.

In de auto van de man vonden agenten spul dat vermoedelijk harddrugs is. Of dat daadwerkelijk het geval is, wordt nog onderzocht.