Politiewagen rijdt kind en volwassene aan in Apeldoorn

Het ongeluk vond tegen 18.15 uur plaats op kruising van de Prins Willem-Alexanderlaan en de Koning Stadhouderlaan. Ambulancepersoneel heeft zich over de slachtoffers ontfermd, zij kwam met meerdere ambulances naar de ongevalslocatie.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. Het is ook niet bekend of de politiewagen zwaailampen en sirene aan had toen de botsing plaatsvond. De agent die achter het stuur zat is door collega’s bij de ongevalslocatie weggehaald. De slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.



De kruising van de Prins Willem-Alexanderlaan en de Koning Stadhouderlaan ging na de aanrijding deels op slot voor hulpverlening en sporenonderzoek. De politie wil nog niet reageren op het voorval.