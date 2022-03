Polonaise dwars door teststraat luidt einde van testperk in: ‘Maar dit kan echt niet’

videoOLDENZAAL _ Het tijdperk van de commerciële teststraten loopt ten einde. Een van de laatste grote - en dubieuze - gebeurtenissen: een polonaise afgelopen zaterdag dwars door een Oldenzaalse testlocatie. „Je kunt er lacherig over doen, maar dit is gewoon triest”, zegt de exploitant.

Het personeel van de teststraat aan de Deurningerstraat in Oldenzaal was totaal overdonderd toen dit weekend carnavalsvierders op hun manier lieten zien, dat ze met corona helemaal klaar zijn. In polonaise ging het bonte gezelschap de ene deur in en de andere weer uit. Hossend en lachend langs de verbouwereerde testers en serieuze bezoekers.

Grappig?

Achterin de polonaise werd de inval gefilmd en de video werd vervolgens via social media gedeeld. Almar Dassen - een van de twee eigenaren van CovidTestNederland - heeft er geen goed woord voor over. Het lijkt allemaal grappig en onschuldig, maar „het kan van geen kant”. Het was als een korte rukwind en er was geen tijd om maatregelen te nemen in de zin van bewakers.

Feestvieren mocht weer, maar de omikronvariant is in de regio nog volop aanwezig. Vóór carnaval zei GGD Twente nog dat wie zeker wilde zijn een week later niet in quarantaine te hoeven, zich beter niet in het feestgewoel kon storten. Maandag moest een verpleeghuis in Oldenzaal de bezoekregels weer aanscherpen vanwege een besmetting.

Laatste drukte

Dassen vindt de actie zeker ook misplaatst omdat bijzonder veel mensen zich voorafgaand aan de carnavalsfeesten nog wel serieus hebben laten testen. „Dat moest natuurlijk ook nog steeds als er meer dan 500 mensen bij elkaar konden zijn, maar er waren ook mensen bij die het gewoon van zichzelf wilden weten met het oog op verspreiding van het virus.” Hij zegt dat het drie keer zo druk was als de dagen ervoor.

No show

Zo vol als tijdens de polonaise zal het voorlopig in de teststraten niet meer worden. Dassen: „We hebben net een online vergadering gehad met alle commerciële aanbieders via de stichting Open Nederland. Het meest opvallende is het grote aantal no shows. Mensen maken een afspraak, maar komen niet opdagen. Het is steeds rustiger aan het worden.”

Bij de disco

CovidTestNederland heeft het aantal teststraten al teruggebracht van 13 naar 6. De Deurningerstraat is nog open, maar de bezoekuren zijn ook flink beperkt geraakt. Dassen vertelt dat een teststraat voor discotheek Lucky in Rijssen nog wel interessant is. Maar ook dat houdt op als een verplichte toegangstest bij meer dan 500 bezoekers niet meer nodig is. Het kabinet beslist daarover naar verwachting 15 maart.

Verlenging

Dassen zegt dat de stichting Open Nederland de contracten met de aanbieders nog heeft verlengd tot 1 juli. Het is echter de vraag of het uit kan om tot die tijd de locaties open te houden. Dassen denkt eerder dat het allemaal stopt. Mocht er in het najaar opnieuw grootschalig testen nodig zijn, dan willen hij en compagnon Mart Groenman weer van de partij zijn.

Business

Tot die tijd gaan ze bezig met het leeghalen van hun onderkomens. „En daarna gaan we verder met wat we al deden: ik in de assurantiën en Mart in de horeca.” Met op het hoogtepunt 500 mensen aan het werk, was het al met al een interessante business, door het oog van de ondernemer. Hoeveel hij eraan heeft overgehouden? „Dat hoor je niet te vragen. Nee, dat houd ik voor me.”

Volledig scherm De testlocatie aan de Deurningerstraat in Oldenzaal. © Engelbert Heideman