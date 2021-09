Polsbandjes op stapavond trekken aandacht Arnhem en Nijmegen, maar hoe werkt dat dan? ‘Geen één systeem is 100 procent waterdicht’

Zo’n polsbandjessysteem, hoe werkt dat precies?

De exacte invulling verschilt natuurlijk per gemeente. Wel is woensdag namens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een brief naar burgemeesters gestuurd met wat richtlijnen. Daarin staat dat op piektijden in iets als een uitgaansgebied één centraal punt kan ontstaan waar bezoekers slechts één keer de QR-code van een geldig coronabewijs en een identiteitskaart hoeven te tonen.



Na een geslaagde controle, inclusief gezondheidscheck, krijgen zij dan een polsbandje voor toegang tot alle horecagelegenheden in het afgebakende gebied. In het geval van Alkmaar kon dat afgelopen weekeinde ook een stempel zijn. Voor cafés is het dankzij de hulpmiddelen niet meer noodzakelijk iedereen bij drukte naar een QR-code te vragen en stappers kunnen sneller van kroeg naar kroeg hoppen.



Arnhem geeft aan met ondernemers te praten over de uitvoering. ,,Ik vind het zeker een fantastisch idee”, zegt voorzitter Jan van Hooijdonk van de afdeling Arnhem en Renkum van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ,,Omdat het een heleboel handelingen per bedrijf scheelt, juist nu we handjes tekort komen.”