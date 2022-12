Pony verscheurd in weiland in Arnhem • Doden bij zeer zware ongelukken.

MACHINIST OVERLIJDT TIJDENS RIT | Een 59-jarige treinmachinist is vannacht tijdens een rit in Limburg overleden in zijn cabine. Hij kreeg waarschijnlijk een hartstilstand nadat hij de trein had stilgezet vanwege een aanrijding met een ree. Passagiers vonden hem nadat ze probeerden te achterhalen waarom de trein zo lang stilstond.

ROBIN IS EEN KERSTKIND | Op eerste kerstdag, om 12.15 uur precies is in het Maasziekenhuis in Beugen een kerstkindje geboren. Hij luistert naar de naam Robin. Hij is het zoontje van Patricia Briene en Danny Kosman uit Heijen.

JONGEN OVERLEDEN, TWEE KINDEREN ZWAARGEWOND | Een 14-jarige jongen die betrokken raakte bij een ernstig auto-ongeluk in Oss zondagnacht, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Twee andere kinderen van 8 en 12 raakten zwaargewond. De politie heeft twee mannen opgepakt omdat ze te veel zouden hebben gedronken.

PONY VERSCHEURD IN WEILAND | ,,Het is toch verschrikkelijk? Dat arme diertje.” Droevig staart Gert Janssen naar de resten van zijn dode pony. De aanblik in zijn weiland tegenover Papendal in Arnhem is niet fraai. De halve achterkant van het beestje is weggevreten. Dit moet het werk van een wolf zijn, zegt Janssen. ,,Welk dier kan dit anders doen?”

MELISSA IS BIJNA NERGENS WELKOM | Alsof ze een brood gaat kopen... Melissa Sloan (45) laat zo’n drie keer per week een nieuwe tattoo zetten, óók in haar gezicht. Keerzijde van de medaille is dat de Britse vrouw bijna nergens meer welkom is omdat ze er té schrikwekkend uitziet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

ZWIJNEN PLOEGEN VOETBALVELD OM | In de nacht van eerste op tweede kerstdag heeft een groep wilde zwijnen huisgehouden op het trainingsveld van Germania op Sportpark Noord in Groesbeek. De schade werd op tweede kerstdag ontdekt. Het gehele trainingsveld is door de dieren omgewoeld.

MILITAIREN VIEREN KERST IN LOOPGRAVEN | Op de Russische luchtmachtbasis Engels zijn vanmorgen drie doden gevallen. Volgens Rusland vielen de slachtoffers door de brokstukken van een neergehaalde drone. Oekraïense oorlogvolgers delen online bewakingsbeelden van een flinke explosie. De Russische president Poetin heeft gezegd opnieuw te willen onderhandelen over vrede. Alleen zouden Oekraïne en het Westen daar niet voor open staan, zo zegt hij.

MAN VROUW EN KIND OVERLIJDEN BIJ ONGEVAL | Een 7-jarige meisje uit Spijkenisse, een vrouw uit Spijkenisse (35) en een man uit Helmond (36) zijn in de vroege morgen van tweede kerstdag omgekomen bij een ongeval op het verkeersplein van de A15 en Groene Kruisweg in Rotterdam-Zuid. Een vierde slachtoffer, een 28-jarige Hagenaar, is in het ziekenhuis aangehouden.

ROB VERLOOR ZOON MILAN | Zijn drie jaar geleden verongelukte zoon Milan komt nog dagelijks op veel plekken terug in het leven van vader Rob van de Laar. Op Milans slaapkamer, bij het waterbassin in Someren waar zijn zoon in reed en het meest dichtbij door nieuwe tattoo’s op Robs armen, borst en rug. Hoe leef je door met verdriet? ‘Hij mag nooit vergeten worden’

RONALDO KRIJGT PEPERDURE AUTO VOOR KERST | Bij kerst horen natuurlijk ook cadeautjes. Dat hebben ze in huize Cristiano Ronaldo goed begrepen. De Portugese ster, nog altijd zonder club nadat zijn contract bij Manchester United werd ontbonden, kreeg bovenop zijn wagenpark van partner Georgina Rodriguez een splinternieuwe Rolls-Royce cadeau. Kostprijs: rond de 300.000 euro.

Bekijk hier onze trending nieuwsvideo's van dit moment: