Poolse arbeiders zijn van harte welkom in mijn wijk

jouw meningArbeidsmigranten uit Oost-Europa doen het werk dat wij laten liggen. Maar ze moeten ook ergens wonen. Verschillende gemeenten in Rivierenland maken zich zorgen over de grote aantallen eengezinswoningen die zijn opgekocht door ontwikkelaars. Zij brengen er Polen in onder.