Porsche rijdt supermarkt binnen • Maasziekenhuis lijnrecht tegenover Ernst Kuipers

UITGAANSGEWELD IN DOETINCHEM | Een 17-jarige jongen uit de gemeente Montferland is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt in de binnenstad van Doetinchem. Volgens de politie werd de groep waar de jongen deel van uit maakte aangevallen door meerdere personen.



MAN DOODT VROUW EN KIND | In het Belgische Dendermonde heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag een familiedrama afgespeeld in een appartementsgebouw. Een man (33) bracht zijn 28-jarige vrouw en kindje van 5 jaar om het leven.



EMOTIONEEL AFSCHEID | Begeleid door tientallen sportwagens is ‘superheld’ Tom Peezenkamp vrijdag naar zijn laatste rustplaats gebracht. De 14-jarige leerling van het C.T. Storkcollege kwam om het leven bij een verkeersongeval. Tom is volgens zijn familie een superheld, want dankzij orgaandonatie zijn vijf andere kinderen geholpen. Lees hier meer en bekijk de beelden.

HARDE AANPAK SCHURFT | Er zijn harde ingrepen nodig om de steeds groter wordende schurftuitbraak tegen te gaan. Dat zegt hoogleraar klinische microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc in Nijmegen. Hij stelt dat serieus overwogen moet worden om een Ivermectine-pil massaal te verstrekken aan iedereen uit de risicogroepen, zoals jongeren, bij wie het nu veel voorkomt. Ook moet er bron- en contactonderzoek komen en misschien een meldingsplicht. Lees hier meer.



UITSLAANDE BRAND TREFT WOONBOERDERIJ | In Baak in de Achterhoek woedde deze zaterdag aan het begin van de avond een forse brand in een huis met een rieten kap. De schade is groot, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Niemand raakte gewond.



SLACHTOFFER FLATBRAND WERD BEDREIGD | De vrouw die is overleden nadat er in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitbrak in haar flat in Arnhem, werd bedreigd. Dat bevestigen meerdere bronnen aan deze krant. Of de brand met de bedreigingen in verband wordt gebracht, wil de politie niet bevestigen. Buurtbewoners hebben bloemen op haar auto gelegd ter nagedachtenis aan de vrouw.

NIJMEGEN KRIJGT WOLKENKRABBER | Nijmegen krijgt definitief een wolkenkrabber. Een gigantische flat van maar liefst 120 meter hoog verrijst komende jaren op parkeerterrein Oude Stad in Nijmegen-West. De megaflat wordt de hoogste toren van de stad.



TIKTOKSTER (21) OVERLEDEN | De Canadese Megha Thakur, die de afgelopen drie jaar 32 miljoen likes verzamelde met haar video’s op TikTok, is onlangs overleden. Dat maken haar ouders deze week bekend. De vrouw, die regelmatig reacties kreeg vanuit Nederland, werd 21 jaar.



ORANJE NAAR LAATSTE ACHT | Counterend speelde het Nederlands elftal zich naar de laatste acht van de wereld zaterdagavond, resulterend in een moeizame, maar verdiende zege op de Verenigde Staten: 3-1. Zonder goed te spelen werd de kracht van dit Oranje voor het eerst echt zichtbaar, met dank aan de vleugelbacks.



De wedstrijd werd overal in de regio bekeken in overvolle cafés en voetbalkantines.



PORSCHE RAMT SUPER | Een automobilist is zaterdag met zijn Porsche tegen een winkelpui van een supermarkt in Apeldoorn aangereden. Door de botsing is een flink gat ontstaan waardoor je zo de winkel in kijkt. Lees hier meer en bekijk de beelden:

HALFZUS OPGEGETEN DOOR KANIBAAL | De Japanner die in 1981 de wereld schokte met de moord, verkrachting én het opeten van de Nederlandse studente Renée Hartevelt (24) in Parijs, is overleden. Nabestaande en halfbroer Ben Groenendijk (81) uit Heemstede reageert opgelucht. ,,De wereld is weer ietsje beter geworden.’’



MAASZIEKENHUIS VS ERNST KUIPERS | Sluiting van de spoedeisende hulp van ‘kleinere’ ziekenhuizen zou volgens minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) een goed idee kunnen zijn: de zorg wordt er volgens hem efficiënter en beter van. Bestuurder Pauline Terwijn van Maasziekenhuis Pantein voorspelt het omgekeerde.



RIJINSTRUCTEUR KUST EN BETAST CURSISTE | Tijdens haar tweede en/of derde rijles betastte de rijschoolhouder haar billen en kreeg ze meerdere kussen en knuffels van hem. Bij de rechtszaak die deze jonge vrouw vervolgens aanspande, werd de 59-jarige man uit Didam veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Lees meer.



