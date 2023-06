Portier mishandelt voetballer • Ridder Lenny woont op kasteelschip • Oegandese Vanille van Godfrey succes in Nijmegen

ZWAAR BLOEDENDE MAN BIJ STATION ARNHEM WERD NEERGESTOKEN | De zwaargewonde die begin deze week ’s nachts voor station Arnhem Centraal werd gevonden, is neergestoken. Dat maakt de politie woensdag bekend. Het gaat om een 23-jarige man uit Libië.

MINISTER VERDEDIGT NIEUWE ‘SEKSWET’ | Seks hebben met iemand van wie je weet of had kunnen weten dat diegene niet wilde, wordt strafbaar. Maar in de rechtszaal kan het nog steeds het ene woord tegen het andere worden.

OPLOSSING VOOR ‘KLAPPERENDE’ RAILS OP NIJMEEGSE SPOORBRUG | Spoorwerkers hebben zeer waarschijnlijk een oplossing bedacht voor de ‘klapperende’ spoorrails op de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen. De spoorbrug ging dinsdagavond ‘uit veiligheidsoverwegingen’ dicht, maar kan mogelijk snel weer open.

YÜKSEL HIEF HET GLAS MET DE MAN DIE EVEN LATER ZIJN MOORDENAAR WERD | Het leven van de 47-jarige Yüksel was juist in een rustiger vaarwater gekomen. Hij was blij met zijn huisje op de Geitenkamp. Omdat hij wist hoe het was om geen vaste plek te hebben, haalde hij de 56-jarige Bertus ter M. in huis en hieven ze samen het glas. Dat werd hem fataal.

OEGANDESE VANILLE VAN GODFREY GROEIEND SUCCES IN NIJMEGEN | In het huis van Godfrey Kiwumulo in Beek ruikt het altijd lekker. De Oegandees runt een bijzonder bedrijf vanuit huis: hij importeert vanille uit zijn vaderland. Rechtstreeks vanaf zijn eigen plantages, op het Afrikaanse platteland.

DANKZIJ BEN GEEN OPWAAIENDE JURKJES MEER TIJDENS HET FIETSEN | Nooit meer last van een opwaaiend jurkje of rokje op de fiets. Dankzij de uitvinding van Ben Weber (55) en zijn vrouw en kinderen uit Enschede is dit ongemak voor vrouwen verleden tijd. Door de antislipclip kunnen dames weer gerust met twee handen aan het stuur fietsen. „Wel zo veilig, toch?”

VERKOCHT VOOR HABBEKRATS, VERPATST VOOR 900 EURO | Stiekem hoopt iedereen weleens een klapper te maken met een kringloopvondst. Paul van Eck uit Sliedrecht lukte het: een metalen potje dat hij voor 3,50 euro kocht, bleek veel meer waard. ,,Ik had wel verwacht dat ik wat biedingen zou krijgen, maar een uur later had ik een mail dat het verkocht was.”

OMSTREDEN MEGASTAL VOOR VARKENS ‘MAG NOOIT HERBOUWD WORDEN’ | In een paar weken tijd heeft actiegroep Animal Rights 23.041 handtekeningen verzameld tegen een eventuele herbouw van megastal Knorhof in de gemeente Buren. De petitie is dinsdag overhandigd aan een aantal Tweede Kamerfracties in Den Haag.

ZOEKTEAM STOPT MET SPEURTOCHT NAAR VERMISTE FRANS | Het zoekteam van Search and Rescue (SAR) is gestopt met actief speuren naar de vermiste Frans Udink (71) uit Velp. Van Udink is sinds 1 juni niets meer vernomen, wat betekent dat de verstandelijk beperkte man al bijna één maand vermist is.

Volledig scherm De vermiste Frans. © Jan Ruland van den Brink

‘HEB BIJ NIEMAND ONDER DE ROK GEKEKEN’: WETHOUDER WEIGERT ONTSLAG TE NEMEN | Rob Mos weigert ontslag te nemen als wethouder van Montferland, hoewel zijn opvolger in het nieuwe college al lang en breed aan het werk is. Dus moet de gemeenteraad hem donderdag zijn congé geven. ,,Voor mij is dit onverteerbaar.”

VOETBALLER OP TEAMUITJE BRUUT MISHANDELD DOOR PORTIER | Het teamuitje van de selectie van voetbalclub NEO uit Borne op Mallorca is geëindigd in een drama. Een van de spelers werd door een portier van een discotheek in elkaar geslagen met een golfclub. De 29-jarige man raakte zwaargewond aan zijn hoofd en rug. „Ik verga van de pijn.”

RIDDER LENNY (73) EN CHRISTEL (76) LEVEN HUN DROOM OP EIGEN KASTEELSCHIP | Ridder Lenny Vries ligt met zijn kasteelschip in Doesburg. De 73-jarige Surinamer geniet nog elke dag van de boot die hij grotendeels zelf heeft gebouwd. ,,Ik leef mijn leven en doe dat samen met Christel en ons ondeugende paardje Hercules.”