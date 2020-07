Positief testen is niet altijd hetzelfde als besmet zijn: hoe zit dat?

Advies: (thuis)quarantaine Negatief reisadvies voor Barcelona, waakzaam­heid geboden in rest Spanje

21:30 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de stad Barcelona en de randgemeenten per direct aangepast van geel naar oranje. Dat wil zeggen dat het risico op besmetting zodanig is toegenomen dat toerisme dringend wordt afgeraden. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Mensen die in Barcelona zijn geweest, krijgen het advies mee om in (thuis)quarantaine te gaan.