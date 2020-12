Prachtige foto van ecoduct bij A50 gaat viraal: ‘Ik heb geluk gehad’

OPROEP Heb jij geklust tijdens de coronacri­sis en iets moois gemaakt? Laat het ons zien!

7 december We zijn sinds corona toesloeg in ons land massaal aan het klussen geslagen. Van zolders en mancaves, heringerichte schuren en weelderige tuinlandschappen tot een nieuw kleurtje op de muur of een gepimpt antiek kastje.