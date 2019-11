Prachtige roze luchten boven Gelderland: dit zijn de mooiste Insta-plaatjes op een rijtje

Justitie eist 15 maanden cel voor bestuurder die vrouw (76) in Renswoude doodreed

12:01 De 26-jarige Rowin van den B. uit Scherpenzeel staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doodrijden van een 76-jarige vrouw in Renswoude. De vrouw werd op 10 februari van dit jaar aangereden op de Dorpsstraat, ruim een week later overleed zij aan haar verwondingen. Verslaggever Marco Gerling is in de rechtbank en doet via Twitter live verslag van de zaak.