Premie Menzis één euro duurder, ‘met dank’ aan gebrek aan wijkverplegers

Dat zegt financieel directeur Dirk Jan Sloots in gesprek met De Gelderlander. Menzis, met 2,3 miljoen klanten één van de vier grote zorgverzekeraars van ons land, liet de premie vorig jaar 3 euro per maand stijgen. Nu is dat dus 1 euro. ,,Een premiestijging die misschien niet leuk is, maar wel begrijpelijk. We leven langer en medische behandelingen en medicijnen worden duurder.”