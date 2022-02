Presentatie Michelin Gids 2022 met twee maanden uitgesteld

Reden is dat het organiseren van fysieke bijeenkomsten momenteel beperkt blijft door de coronacrisis, schrijft Michelin in een persbericht.

,,We hebben gedurende lange tijd behoorlijk wat onzekerheid gehad over de (corona)maatregelen voor publieke evenementen die op 28 maart zouden gelden. Bovendien komt er heel wat organisatorisch kijken bij een dergelijk evenement waardoor we niet tot het laatste moment kunnen afwachten”, aldus woordvoerder Ellen Neukermans.

In het zonnetje

Michelin wil juist graag koks in het zonnetje zetten. ,,Hoewel de afgelopen maanden bijzonder uitdagend zijn geweest voor de restaurantsector, zijn de Nederlandse chefs blijven doorgaan met het aanbieden van gastronomische belevingen van een zeer hoog niveau, die bij onze inspecteurs goed in de smaak vielen”, aldus Gwendal Poullennec, Internationaal Directeur van de Michelin Gids.

In het gebied van De Gelderlander zijn meerdere sterrenzaken. Het Koetshuis in Bennekom, ’t Raedthuys in Duiven, Rijnzicht in Doornenburg, De Kromme Dissel in Heelsum en De Nieuwe Winkel in Nijmegen.