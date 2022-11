Presentator Russische staatstelevisie: “Terugtrekking uit Cherson kan val zijn om NAVO-troepen te lokken”

Tijdens een debat op de Russische staatstelevisie heeft presentator Tigran Keosayan gezegd dat de terugtrekking van de Russen uit de Zuid-Oekraïense havenstad Cherson mogelijk een val is. Het kan deel uitmaken van “een geheim plan om NAVO-troepen naar Oekraïne te lokken en ze vervolgens te vernietigen”, aldus Keosayan. De Russische troepen gaven de strijd in Cherson vorige week op, waarna het Oekraïense leger de stad weer binnentrok.

“Ik hoop dat het een geheim plan is om ze (de NAVO-troepen, red.) te lokken”, zei Keosayan zaterdag tijdens een debat op de Russische staatstelevisie. “Weet je nog, we hadden het er vorige week al over. Jij zei dat het hoogstwaarschijnlijk een val is, maar nu heb ik het eerder over een globale val”, klonk het.

KIJK. Vorige week trok het Oekraïense leger de havenstad Cherson binnen:

“Alle troepen vernietigen”

“Op dit moment laten we zien dat we ons niet kunnen verdedigen tegen de NAVO-troepen (...). Ze zullen de grenzen van Polen, Slowakije en Tsjechië oversteken en Oekraïne binnenvallen. Dan kunnen we ze allemaal vernietigen”, ging de Rus verder. “Met FAB’s (zware bommen, red.) en napalm. Doodsbang zullen ze wegrennen. Ik heb geen ander plan”, zei Keosayan al lachend. “Het is triest, eerlijk gezegd. Triest omdat het niet overeenkomt met de retoriek die in de samenleving in stand wordt gehouden, in tegenstelling tot de echte stand van zaken.”

Volledig scherm Oekraïense soldaten in een Russische tanker in Cherson (links), de Russische tv-presentator Tigran Keosayan (rechts). © AP/Twitter

De terugtrekking van de Russen uit Cherson is een zware nederlaag voor de Russische president Vladimir Poetin. Ook onder zijn volgelingen zorgen de militaire verliezen voor de nodige frustratie. Zo uitte ook de beruchte Russische tv-presentator Vladimir Solovyov zijn ongenoegen over de terugtrekking tijdens een radio-interview afgelopen weekend. “Ik ben al sinds februari aan het schreeuwen dat we dat de bruggen moeten aanvallen, de infrastructuur en de bevoorradingswegen moeten vernietigen”, zei hij vijandig.

Verschillende westelijke landen hebben eerder al benadrukt dat er geen NAVO-troepen naar Oekraïne zullen worden gestuurd. In plaats daarvan blijven ze het land van financiële middelen en militair materiaal voorzien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.