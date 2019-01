President motorclub Caloh Wagoh verdacht van geweld tegen clublid

video / update Coffeeshop beschoten in Tiel, exploitant om tafel met politie en gemeente

12:27 TIEL - In Tiel is vrijdagochtend rond 6 uur coffeeshop Cobra beschoten. Volgens meerdere getuigen zou dit gebeurd zijn door een persoon op een fiets. Op het moment van het schietincident was niemand in het pand aanwezig, waardoor er geen zijn gewonden gevallen, zegt de politie.