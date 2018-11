Pride Amsterdam was mogelijk doelwit van Arnhemse terreurverdachten

Spijkers in mais en afgezaagde fruitbomen: agriter­reur zorgde jarenlang voor angst in Maas en Waal

12:11 DRUTEN/ DREUMEL - Jarenlang was het Land van Maas en Waal in de greep van de agriterreur. Kapotgesneden tractorbanden, spijkers in stengels mais gestoken, prikkeldraad tussen de oogst verstopt en honderden afgezaagde fruitbomen. De reeks incidenten en leidde tot angst, woede en een gevoel van machteloosheid. Het einde lijkt in zicht.