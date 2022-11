Prijs drinkwater van Vitens gaat naar ‘historische hoogte’

Hardrij­ders gespot vanuit de ruimte: gemeente treft maatrege­len

NIJMEGEN - Dankzij Google Maps, Flitsmeister en andere navigatiesystemen die we massaal gebruiken, weten gemeenten tegenwoordig dat er in bepaalde straten te hard wordt gereden. Zoals in de Heidevenstraat in Nijmegen. Dankzij de satellieten komt daar nu een drempel.

