Prikafspraak dicht bij huis regelen? Dan kan geduld en flinke portie geluk nodig zijn

Vijf keer heeft ze nu gebeld en het is nog steeds niet gelukt in sporthal Mheenpark in Apeldoorn een vaccinatie te regelen. ,,We wonen er zo’n beetje naast, als we in het park wandelen, zien we de mensen er af- en aanlopen. Maar als ik bel, krijg ik te horen dat er geen plek is of dat er een storing is, waardoor ze niet kunnen inplannen”, zegt Marlous Cnossen (78).